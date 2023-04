Taxis colectivos reducen servicio por las noches

Ante el recrudecimiento de la violencia de los últimos días, se redujo el servicio de los taxis colectivos a un 20 por ciento por las noches y en el puerto de Acapulco se palpa una atmósfera de miedo, así como una especie de "toque de queda" a partir de las 9:00 de la noche.

Así lo aseguró el dirigente de la Unión de Transportistas del Estado de Guerrero, Ulises Juárez Basilio, quien afirmó que salen a trabajar rogando regresar con vida, debido que en menos de 15 días dos líderes de organizaciones de Transportistas han sido asesinados, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Lee también: Vamos a fortalecer el tema de la seguridad: Abelina

Indicó que al no existir garantías de seguridad, de los aproximadamente 5 mil colectivos que cubren las diferentes rutas que comunican a la ciudad, solo trabaja el 80 por ciento durante el día y el 20 por ciento circula por las noches, pero este número baja aún más a partir de las 22:00 horas.

El líder transportista Juárez Basilio, explicó que quien no lo haya notado, las principales avenidas y calles del puerto, a las 10:00 de la noche lucen solitarias y sin pretender ser exagerado, dan una imagen "fantasmal".

Local Nombran al nuevo comandante de la 27 Zona Militar

Por ejemplo, la costera Miguel Alemán, que antes era el referente de la vida nocturna, ahora se empieza a notar que ha aumentado el número de negocios que a partir de las 8:00 de la noche ya están cerrados y sólo algunos bares permanecen abiertos, dijo.

Así que estos dos factores, pero que son causa de la inseguridad, es que se evita trabajar por las noches, porque ya no es seguro, "los pocos compañeros que prestan el servicio nocturno, lo hacen obligados por la necesidad, si no salen, su familia no come, así de difícil es nuestra realidad", apuntó.