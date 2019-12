Sustitución de caballos será hasta mediados de enero, afirmó Guadalupe Rivas

La directora de Ecología municipal, Guadalupe Rivas Pérez, afirmó que la sustitución de caballos en la costera, será hasta mediados de enero, debido a que no se cuenta con las 57 unidades que arrastraran las calandrias.

Rivas Pérez, señaló que una vez que se cumpla con la entrega de las cuatrimotos, ningún concesionario, podrá utilizar los caballos sobre la costera Miguel Alemán.

"Hasta el fin de año, podrán seguir trabajando, porque no hay equipo para sustituir a los caballos en este momento, pero no será hasta la temporada de semana santa la prórroga como algunos calandrieros lo solicitaron, no se podría porque se tiene que ejercer el recurso que se asignó", dijo Rivas Pérez.

Señaló que la sustitución debe de ser al mismo tiempo a los 57 concesionarios, y no de manera parcial, este es un proceso que está desarrollando el gobierno del estado.

Señaló que hay plena seguridad, de que en enero se dé cumplimiento a la sustitución a cada uno de los que tienen la concesión de las calandrias.