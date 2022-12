SUSPEG no permitirá sindicatos "patitos" en el ayuntamiento

La decisión de no permitir ninguna otra organización sindical en el ayuntamiento de Acapulco, es irreversible, las cinco secciones del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) darán la batalla para defender sus derechos laborales.

Así lo expresó la secretaria general de la sección 35, María Iris Avilés Molina, en clara referencia del grupo autodenominado Sindicato Independiente o Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, quienes nuevamente salieron a protestar tomando las oficinas centrales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Al respecto, recordó que ya demostraron su capacidad de movilización y que están listos para dar la lucha, de ser necesario, al lado de las secciones 19, 24, 27, 56 y por supuesto, la 35, que integran este bloque de defensa de su organización sindical.

La dirigente de la sección 35, Avilés Molina, aseguró que si continúa este grupo presionando a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, para exigir que se les reconozca como sindicato, entonces van a movilizarse.

Recordó que son producto de años de lucha y que sí han logrado sus conquistas laborales, se debe a negociaciones con los gobernantes en turno, que no ha sido nada fácil y que les costó estar en las calles y en mesas de trabajo.

Negó que estén defendiendo a la alcaldesa López Rodríguez de las presiones que realizan los que integran el Sindicato Independiente, al respecto, reiteró que su principal objetivo es que no se merme los beneficios económicos a que tienen derecho, porque de por sí no hay recursos y no van a permitir que se desvíen para otros fines.