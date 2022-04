Suprema Corte decidirá el tema de la Consulta: CDHEG

Tras señalar que será la Suprema Corte Justicia Nacional (SCJN), la que decida lo relacionado sobre la consulta a los Pueblos originarios y afrodescendientes para conocer si se modifica la Ley 701, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derecho Humanos en Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán aseguró que ellos no defienden a delincuentes.

Entrevistada en Acapulco, al término de una reunión con integrantes de una asociación civil, la ombudsman guerrerense, señaló que será la SCJN la que decidirá si el Congreso debe hacer otra consulta debido a que no se cumplió con los parámetros.

“Tengo conocimiento de que el Congreso ha generado acciones y la consulta va en varios puntos donde tiene que ser informada para poder llevarse a cabo”, mencionó.

Gaytan Narciso explicó que hay movilizaciones para manifestar que la consulta no se está llevando de acuerdo a lo que establece la Suprema Corte, ya que establece un plazo hasta el 14 de abril y “se tiene que generar y la Corte determinará si se cumplió con esta sentencia que emitió”.

Por otro lado, Narciso Gaytán aseguró que la Comisión no defiende a delincuentes como se cree, luego de una pregunta que se le hizo al respecto y mencionó que solo defienden sus derechos humanos los cuales en varias ocasiones se ven violentados por las autoridades.

“La Comisión de Derechos Humanos cuando se trata de temas que están privados de su libertad primeramente debemos atender los principios que manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la garantía de cuándo hay un proceso y que se establece en el artículo 20, nosotros somos garantes de que ese proceso se lleve conforme a derecho y que no se violenten los derechos humanos”, dijo.

Finalmente, comentó que si las autoridades aplicarán la ley como se establece no hubiera violaciones a los derechos humanos, sólo vigilamos cómo los aplican porque no defendemos delincuentes cuando hay un proceso en la vía penal, no solicitamos que las personas queden en libertad, concluyó.