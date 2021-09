Sufren daños 135 escuelas tras sismo de magnitud 7.1

Son 135 escuelas de la región Acapulco-Coyuca, las que sufrieron daños por el sismo del 7 de septiembre, pero el número podría ser mayor porque se está en proceso de recopilación de datos, confirmó el delegado de los Servicios Educativos de esta jurisdicción, Mario Rosario Beltrán.

Reveló que después de que golpeó el fenómeno natural a este estado suriano, el secretario de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, lo instruyó para que todos los directores de escuelas y maestros, hicieran un reporte del estado en que se encuentran los edificios e inmuebles, documentado todo con fotografías.

Por lo que son 135 planteles escolares los que sufrieron cuarteaduras y fisuras, "pero son más los afectados, pues debido a que algunos directores no han logrado bajar la aplicación no han entregado sus reportes".

El funcionario de la SEG, Rosario Beltrán, expresó que le preocupa que el gobierno federal aún no haya reconocido a Guerrero como zona de desastre y mientras esto no ocurra, no bajarán los recursos para hacer las reparaciones.

Por eso indicó que, están haciendo su parte, de tener listo el diagnóstico de las más de 900 escuelas que hay a lo largo y ancho en la región Acapulco-Coyuca y se priorice su reparación.

Admitió que, si no se hace nada al respecto, esto aleja más la posibilidad de regresar a clases presenciales, pues se continúa sin que la Federación aporte los recursos extraordinarios para la rehabilitación de los centros escolares por estar cerrados por la pandemia del Covid-19 y ahora por los daños que causó el terremoto.