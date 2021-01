Subsecretario del ayuntamiento de Acapulco confirma contagio de Covid-19

El subsecretario de asunto políticos y religiosos del ayuntamiento de Acapulco, Marco Antonio Adame Bello, dio positivo al Covid 19.

Desde hace una semana el funcionario inicio un confinamiento por registrar síntomas de la enfermedad. Local Desesperación de acapulqueños por búsqueda de oxígeno

En entrevista telefónica Adame Bello, dijo que vive una situación muy difícil, debido a que es la segunda ocasión que sufre de este virus.

"Desde hace una semana estoy fuera de circulación, no me he presentado al ayuntamiento, estoy en confinamiento por Covid-19", expresó el subsecretario del ayuntamiento porteño.

En el gobierno municipal, han sido más de diez los funcionarios que han sufrido de Covid-19 durante estos más de ocho meses de pandemia.

Entre los funcionarios que han sido contagiados por el Covid-19, se encuentran Iván Hernández Caballero de Vía Pública, el secretario de finanzas Omar Adolfo Ávila Romero, el ex director de Reglamentos y Espectáculos y actual delegado de Capama en la zona Diamante, Julián Novio López, la directora de catastro Tania Sámano González, así como regidores municipales.