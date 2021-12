Suben precios a productos para la cena de Navidad

Con la llegada de la Navidad, llega el aguinaldo y los bonos de fin de año que muchos trabajadores por ley reciben, sin embargo, también comienzan a llegar y aparecerán muchos gastos, como el de la tradicional cena de navidad.

Muchas familias optan por comprar comida ya preparada, pero la mayoría prefiere elaborar la cena en casa para fortalecer la unión familiar.

Sin embargo, las amas de casa se envían su preocupación al recorrer los mercados de Acapulco y tiendas de autoservicio, ya que entre otras muchas tradiciones navideñas está la que cientos de comerciantes ponen en práctica al aumentar los precios en productos básicos relacionados con la cena de navidad.

Frutas y verduras cada día están más caras. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Lee también: Se incrementa reservación de cenas en un 70%: Canirac

La mayoría constató un incremento en sus costos, donde un pollo entero que valía 165 pesos hoy cuesta de 200 a 220 pesos y el kilo de cerdo de 95 pesos ahora en 145 pesos.

Doña Andrea Montes Andraca, que vive en la colonia Centro, dijo que para ella hacer la cena tiene un valor sentimental especial, pero que antes “lo que me daba mi esposo me alcanza bien para todo y hasta para el postre, pero ahora mi hijo es el que me tiene que completar y la verdad uno tiene que andar haciendo milagros para poder hacer que la cena alcance para todos ”.

Así también Doña Teresa Morán mencionó que antes con mil pesos cenaban bien los 6 integrantes de la familia “hasta recalentado alcanzaba”.