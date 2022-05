Sorprenden con regalos a mamás usuarias del transporte público

Las mamás que utilizan las camionetas urvan de las rutas Infonavit Alta Progreso, Pancho Villa y Caleta, de manera inesperada recibieron un regalo con motivo del Día de las Madres.

Los obsequios consistieron en vajillas, arreglos florales, electrodomésticos y utensilios de plástico que fueron donados a las madres, en agradecimiento por utilizar este medio de transporte.

Fue el vocero de la ruta Infonavit-Alta Progreso, Jesús Catalán Martínez, quien estuvo por la mañana en avenida Constituyentes, frente a la Unidad Vicente Suárez, para entregarles un presente a las madres por su día.

Expresiones de agradecimiento y hasta bendiciones, colmaron al concesionario por parte de las mamás que recibieron su obsequio, toda vez que algunas las invadió la nostalgia porque nadie se acuerda de ellas en esta fecha especial.

Lee también: En el olvido, monumento a las madres desaparecidas

El líder transportista explicó que esta iniciativa le nació del corazón y que con sus propios recursos compró algunos artículos electrodomésticos, arreglos florales y vajillas, para regalarlas a las madrecitas con motivo del Día de las Madres.

Explicó que los regalos los da al azar, detienen la camioneta y les informa a las pasajeras que les está dando este detalle para festejarles el Día de las Madres.

Dios me lo bendiga, le dijo una de las beneficiadas quien no pudo ocultar las lágrimas por que alguien se acordó que es madre, otra más le expresó que no es el regalo sino el detalle y que viene de alguien que desinteresadamente se acordó de su día para festejarlas.