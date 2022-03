Son un riesgo latente las dos propiedades de los López en la Laja

Las dos propiedades de los López ubicadas en calle Granados de la colonia La Laja frente al mercado de este asentamiento, deben de ser demolidas de manera inmediata por parte de las autoridades de gobierno debido a que si son representan un riesgo total de colapso.

El ex presidente del colegio de ingenieros civiles del estado de Guerrero, Joel Rosas Castillo, dijo que la colocación de los tres tensores que hizo personal de la Obras Públicas y Protección Civil del municipio en una de las dos casas, no representan una solución a un problema que podría provocar considerables problemas en caso de que la propiedad con más de 30 años de construcción caiga a la avenida Ruiz Cortines.

“El gobierno de Acapulco, podría tener responsabilidades si no procede a la demolición de la propiedad de manera inmediata, ya que el problema se detectó desde el pasado mes de septiembre luego de que el predio donde está construida la casa amarilla, se deslavara por el sismo y por las intensas lluvias, por lo que el riesgo es alto en estos momentos”, expresó.

El ex presidente del colegio de ingenieros, pidió a las autoridades del gobierno municipal, no minimizar el riesgo que representan no solo una sino las dos propiedades de la colonia La Laja en estos momentos en que en menos de dos meses se dará inicio a la temporada de lluvias y huracanes.

Añadió que un colapso de las dos viviendas en la colonia La Laja, puede ocasionar también un reblandecimiento del terreno donde se ubican otras propiedades, además de los daños que pudieran ocasionar al caer a la avenida donde diariamente circulan miles de vehículos y personal debido a que se ubica un mercado, además de instituciones educativas.

Explicó que, si ya se tiene un dictamen por parte de Protección Civil, no se debe de hacer más procedimientos, más que notificar y proceder a una demolición de la propiedad ante el desinterés que han mostrado los propietarios a los que también se les debe de fincar responsabilidad.