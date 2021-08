Sólo 5% de clientes presentan certificado de vacunación en restaurantes

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentos (Canirac) en Acapulco, Enrique Castro Soto, dijo que sólo un 5 por ciento de clientes que acudieron a los establecimientos solicitaron el descuento del 10 por ciento presentando su certificado de vacunación contra el Covid-19.

“Desafortunadamente no ha habido una respuesta contundente, es decir no ha tenido un impacto para considerarla ni siquiera ni un 10% del total de nuestras ventas, es muy bajo y eso es porque la mayoría de la población aún no ha cumplido con su esquema de vacunación y muchos apenas llevan el proceso de la primer vacuna”, señaló.

El pasado 30 de julio, al menos 40 restaurantes adheridos a la Canirac se unieron al programa nacional de descuento para que aquellas personas que consumen en sus negocios muestren su certificado de vacunación de Covid-19, con lo cual ayudaría a impulsar y a contribuir las estrategias sanitarias para frenar contagios.

Castro Soto, dijo que seguirán estimulando esta iniciativa y para que la ciudadanía sea responsable y se cuide a través de la vacuna, que además se debe de promover a pesar de que no ha sido determinante para detener los contagios.

Comentó que la Canirac no cerrará sus negocios a personas que no han sido vacunadas porque no es el porcentaje que se desearía de personas que ya estuvieran inmunizados.

“No vamos a cerrar nuestras puertas para quienes aún no se han vacunado porque estamos llevando a cabo los cuidados pertinentes en nuestros establecimientos a través de la distancia entre comensales, cubrebocas, gel y el lavado de mano”, refirió.

Insistió que menos del 5% de las ventas que se tiene en un día, representa a las personas que han solicitado el descuento,"la verdad que sí es mínimo porque repito el grueso de la población no ha terminado su plan de vacunación y otros pues no lo han hecho porque no tienen interés, sin embargo sí hay quienes lo hacen y habido respuesta por parte de las promociones que estamos haciendo”.

Recordó que el descuento es el 10 por ciento de su consumo total al presentar su certificado de vacunación y participan alrededor de 40 restaurantes en esta promoción.

También añadió que esta propuesta ayudará a promocionar los restaurantes como negocios responsables y fortalecerá la economía de los negocios acapulqueños.