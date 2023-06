Sobreviven damnificados del Mercado con la solidaridad de acapulqueños [Video]

Los hermanos José Guadalupe y Dominga Mejía Marina afectados por el incendio del mercado Central, han sobrevivido gracias a la empatía de los acapulqueños y de los mismos comerciantes de otras naves que no sufrieron daños.

Diariamente los locatarios de la nave de carnes llevan el almuerzo a los comerciantes que ya se instalaron en las inmediaciones del centro de abastos.

La tragedia ha conmovido a cientos de personas que se organizan y acuden diariamente a dejarles entre platillos de comida y despensas.

Iglesias católicas, transportistas, asociaciones civiles, dependencias de gobierno estatal y municipal han desfilado por el mercado por la misma causa, dar un granito de arena a los vendedores que perdieron su sustento económico.

El señor José Guadalupe llevaba más de 30 años con su negocio de veladoras y plantas medicinales y gracias a sus ventas sacó adelante a tres de sus hijos.

Él fue de uno de los locatarios que perdió absolutamente todo y donde tenía invertido más de 300 mil pesos, en días pasados colocó de manera provisional un local en la calle 2 de agosto, en tanto se reconstruye la nave que fue consumida el pasado 5 de junio.

Con el apoyo de los 5 mil pesos que otorgó el gobierno de Abelina López Rodríguez y con un “guardadito” que tenía se abasteció de mercancía para volver a vender.

“Yo no pude venir cuando se estaba incendiando el mercado porque donde vivo no hay transporte ya de noche, fue hasta el otro día en la mañana que viene a ver, me sentí muy triste al ver como seguía el fuego y saber que de toda mi mercancía no quedaba nada”.

Don José desde pequeño acudía con sus padres a vender al centro de abasto, después logró hacerse de un local y emprendió su negocio.

Su hermana Dominga, también comercializaba los mismos artículos, ella con una antigüedad de más de 10 años, sin embargo, aún no se ha podido instalar en algún espacio del mercado ya que la mayoría ya están siendo ocupados.

Los hermanos Mejía Marina no pierden la esperanza y fe que los gobiernos estatal y federal los apoyaran hasta el último momento.