Sindicato independiente de Capama, legal y legítimo

Integrantes del sindicato independiente de la Capama, acusaron a las autoridades de gobierno municipal, de pretender desconocerlos como organización sindical a pesar de contar con una toma de nota, registro legal y un padrón de integrantes certificado por la Junta de Conciliación y Arbitraje desde el pasado mes de julio de este año donde demandaron la titularidad.

Acusaron que los dirigentes de las cinco secciones del SUSPEG en Acapulco entre estas la 27 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capama), pretenden desvirtuar la imagen del sindicato independiente de la Capama, señalándolo como una organización familiar y de amigos cuando al interior de la paramunicipal, existe un nepotismo por parte de funcionarios y ex funcionarios de este organismo.

El secretario general del sindicato independiente José Martín Martínez Luna, expresó que es anticonstitucional pretender solo darle valor como sindicato laboral al SUSPEG en la administración municipal, cuando se tienen instituidas tomas de nota para otras organizaciones laborales en Acapulco.

“Tenemos registro certificado ante la autoridad laboral, por lo que vamos a llegar si es necesario para ser reconocidos por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, a los juzgados de distritos y los órganos superiores de justicia para iniciar los procedimientos que marca la ley, porque es anticonstitucional querer solo reconocer al SUSPEG como órgano sindical único en Acapulco”, expreso.

Dijo que, como sindicato independiente, ya demandaron también la firma de un contrato colectivo de trabajo en la Capama, porque así lo marca la ley laboral al tener una toma de nota expedida por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Abundó que no se puede llamar a un sindicato familiar, cuando al interior de la Capama se practica el nepotismo por parte de funcionarios y ex funcionarios como fue el caso de la ex directora de finanzas Francisca Vázquez Juárez, quien dejó sindicalizados bajo acuerdo con el secretario general del sindicato de la paramunicipal Gonzalo Arias Cárdenas, a su yerno Irvin Olea quien llego a la administración en octubre y le dieron base, así como a su sobrino Omar Juárez quien es representante legal del organismo y también se le dio base.

Aseguró que también el dirigente de la sección 27 de la Capama del SUSPEG, tiene basificados en la paramunicipal, a su hermana, a su hija y a un sobrino con salarios más altos que los perciben los trabajadores que realizan labores operativas como reparación de fugas de agua.

Abundó que no van a dejar que se les desconozca como sindicato independiente, cuando cuentan con todo el procedimiento legales que marca la ley de trabajo.