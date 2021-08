Sin riesgo por pandemia glosa del sexto informe de gobierno

La comparecencia de los secretarios de despacho para la glosa del sexto informe de gobierno del estado no está en riesgo por esta tercera oleada de contagios de Covid-19 y podría realizarse en algún espacio alterno del Congreso de Guerrero.

Así lo confirmó el diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Antonio Cabada Arias, quien explicó que los que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) están analizando las alternativas para evitar riesgos de contagios.

Explicó que se ha presentado un retraso, pero esto se debe a que se están desahogando algunos temas pendientes, entre estos los nombramientos de los órganos internos y del auditor.

Estado Prepara Congreso calendario para glosa del VI Informe

El legislador morenista precisó que sin embargo, la glosa del informe está también dentro de sus prioridades y será el siguiente asunto a tratar ante el pleno.

A pregunta si no hay riesgo de posponerse por el aumento exponencial de contagios de Covid-19, dijo que no, pues de no ser posible que se realice en el recinto legislativo se buscará un espacio abierto externo y ahí se sesionará, aunque no descartó que sea también a través de la plataforma zoom.

Por lo que confío que sea la próxima semana cuando se tenga lista la calendarización de las comparecencias de cada uno de los secretarios de despacho y rinda un informe pormenorizado de sus responsabilidades dentro del gabinete del gobierno del estado.