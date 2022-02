Sin resultados positivos concluye búsqueda de Jhonatan Romero Gil

Con el corazón destrozado y con los ánimos por el suelo por no localizar a su hijo el joven Jhonatan Romero Gil, es como concluye la señora Socorro Gil Guzman, su búsqueda en la colonia Alta Progreso del puerto de Acapulco.

Luego de que la madre de Jhonatan lograra después de dos años la autorización por parte de autoridades gubernamentales para localizar a su hijo en una de las fosas clandestinas, caminó y buscó por tres días intensos a su hijo desaparecido el pasado 5 diciembre del 2018 por presuntos policías municipales.

“Es difícil, pesado y doloroso buscar a un hijo bajo la tierra, las piedras, bajo el escombro, bajo la basura”, narró la madre del desaparecido con lágrimas en los ojos.

Lamentó que han pasado años y “las autoridades de gobierno no han investigado nada de la desaparición de mi hijo, yo les he dado por menores sin embargo, se contradicen al principio se encontró un video de cuando una patrulla fue a tirar al amigo de mi hijo quien desaparecieron juntos y me lo cambiaron y borraron el número de la patrulla”.

Gil Guzmán detalló que ella ya no vive en Acapulco por cuestiones de seguridad, ya que temen por la integridad física de su familia, por lo qué pasó a su hijo.

“Me voy triste porque tenía la esperanza de bajar con mi hijo de ahí, para que él estuviera en un lugar donde lo fuéramos a ver y dónde llorarle”.

La madre desconsolada llamó a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda y a la alcaldesa Abelina López Rodríguez para que la ayuden a agilizar las investigaciones y dar con el paradero de su hijo, “hasta el día de hoy las autoridades no han hecho nada de investigación”.

Finalmente mencionó la señora Socorro, que diariamente muere algo dentro de una madre al no saber nada de su hijo, “no hay día que no le llore, que no le extrañe, hoy precisamente llore más que otras veces me sentí muy triste al bajarme sin mi hijo, sin ese ser que me hace falta”, concluyó.