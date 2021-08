Sin recurso aún para rehabilitar las 11 mil 784 escuelas

A pesar de que aún no se les ha canalizado los recursos extraordinarios para la rehabilitación de las 11 mil 784 escuelas y que estén en óptimas condiciones, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que los preparativos siguen adelante para el posible regreso a clases presenciales.

Entrevistado en torno a que si dispone de un diagnóstico sobre el estado que guardan los planteles escolares, admitió que no, sin embargo, a manera de metáfora señaló "hay que tener listo el coche y si no hay carretera, no salimos".

Explicó, que de 61 municipios en 55 no se tienen registros de infección graves y hay poblados en donde no existen casos positivos de Covid-19, donde se puede arrancar con grupos pequeños frente a grupo.

El responsable de la Educación en este estado suriano, Huicochea Vázquez, indicó que cada delegado, supervisores y directivos, siguen con la integración de los subcomités, de tal suerte, que se logre alcanzar acuerdos con los padres de familia y lleven a sus hijos a los planteles escolares.

Por eso es necesario prepararse para dos eventuales escenarios, el del posible regreso a clases presenciales y del modelo educativo a distancia, "porque tenemos que iniciar el ciclo escolar, sea la condición que se enfrente debido a la pandemia del Covid-19".

En el supuesto que no se pueda regresar a clases presenciales, entonces tienen que mejorar la capacitación de los trabajadores de la educación, que se involucren más con los contenidos pedagógicos y dar un mejor soporte a los alumnos.