Sin medidas sanitarias llegan miles de turistas

A pesar que los contagios, la hospitalización y los fallecimientos por Covid-19 siguen a la alza en el estado de Guerrero, este viernes cientos de turistas llegaron al puerto de Acapulco para pasar el fin de semana con motivo al puente vacacional por el Día de Muertos, la mayoría sin utilizar cubre bocas ni respetar la sana distancia.

En un recorrido por las tres zonas de Acapulco, Diamante, Dorada y Tradicional se constató que, los paseantes llegaron en su mayoría en autobuses particulares o sus autos personales, pero al visitar las playas, balnearios y para caminar en la costera Miguel Alemán no portan cubre bocas, exponiéndose a los contagios.

Niños, jóvenes y adultos mayores se observaron en la zona de Caleta y cerca del zócalo porteño listos para subir a las lanchas de fondo de cristal para hacer un recorrido y llegar a la isla La Roqueta, incluso los propios prestadores de servicios turísticos tampoco portaban cubre bocas y no respetaron la sana distancia.

Además las embarcaciones no están respetando el aforo del 40 por ciento anunciado por el gobierno estatal, ya que las están llenando y esto representa un peligro para los visitantes y locales que acuden a las playas durante este fin de semana, además no se observan operativos por parte del municipio como lo anunció la alcaldesa, Adela Román Ocampo.

En el área Diamante no hay vigilancia y los turistas hacen lo que les plazca en las zonas de Puerto Marqués y Revolcadero, donde además de no portar cubre bocas, están introduciendo bebidas alcohólicas en hieleras, lo que está prohibido y no hay una buena distancia entre las mesas y sombrillas puestas por los restauranteros.

Cabe mencionar que, este día el Secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, advirtió que, debido a la gran cantidad de gente que llega los fines de semana y puentes vacacionales los contagios han estado creciendo, así como la hospitalización desde el pasado mes de agosto cuando se les dio apertura a los negocios no esenciales como bares y restaurantes.