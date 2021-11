Sin limpiar aún camino al cerro de El Encinal

A tres días de celebrarse la misa de Cristo Rey de la Paz en el Cerro del Encinal, las autoridades gubernamentales han hecho caso omiso a la petición del obispo Juan Carlos Flores Rivas, de limpiar un tramo del camino que sufrió afectaciones por las lluvias y el sismo registrado el pasado 7 de septiembre.

Mencionó que hubo un acercamiento con el gobierno municipal y se comprometieron a limpiar esa área, sin embargo, hasta el día de hoy “no sea ha ido a parar nadie”.

Lee también: Sacerdote pide apoyo para limpiar el camino del cerro El Encinal

La fiesta litúrgica se llevará a cabo el sábado 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, no obstante existe el temor de que no acudan todos los feligreses por no poder transitar los vehículos hasta el punto de la escultura de 5 metros.

Para poder llegar a la cúspide tendrán que caminar alrededor de 40 minutos, más de 500 metros de subida por estar invadida una curva del camino de terracería por toneladas de tierra, piedras y troncos.

Flores Rivas reiteró su petición a la presidenta Abelina López Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a que los apoyen con el retiro del escombro, para poder celebrar con los creyentes la ceremonia religiosa.