Sin justicia para Mario: policías que dispararon contra menor no han pisado la cárcel, denuncia abogada

Los cuatro policías estatales, que participaron en la revisión de tres jóvenes, entre ellos Mario de 16 años, a quien le dispararon en la pierna derecha provocando que se le amputaran, no han pisado la cárcel, pues el juez de control y enjuiciamiento penal del estado no les decretó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Fue la noche del viernes 2 de Abril, en una presunta revisión a la altura de ciudad Renacimiento, sobre el boulevard Vicente Guerrero en la zona sub urbana de Acapulco; donde un policía estatal le disparó al menor de edad Mario, monaguillo, estudiante de bachillerato y acabaron con su sueño de seguir jugando en la liguilla de fútbol. Estado Ponen a disposición de la FGE a Policías Estatales implicados en presunta agresión de jóvenes

La abogada de la familia y tía de Mario, Guadalupe Maldonado dijo que será dentro de dos meses cuando se de a conocer el veredicto, si les dictan auto de formal prisión o libertad a los cuatro elementos.

“No se le decretó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el juez concluyó que de acuerdo a un estudio concluyó que no era necesario la prisión preventiva por la apariencia del delito y vamos esperar hasta el último veredicto”, explicó.

A los policías estatales se les vinculó a proceso la semana pasada por los delitos de lesiones y omisión del auxilio. “Las investigaciones van avanzando, habrá una investigación complementaria que se pidió hasta que se agote el juicio”, dijo la asesora jurídica de la familia, quien confío en que los cuatro elementos no huyan.

“Quiero confiar de qué no van a huir y pues cometieron un delito en contra la sociedad y por lo que ocurrió yo creo si me hubiera encantado que hubieran decretado la prisión preventiva porque al final de cuenta unos elementos que mencionan que fue un error disparar ese tipo de arma pues me habla de qué no son personas capacitadas ni capaces para el puesto”, precisó la abogada quien trabaja para el despacho Jurídico Linares y Asociados. Estado Ofrece Astudillo disculpas a familia de joven herido por policías

Dijo qué hay una buena disposición por parte del Secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, quien ha pagado los gastos médicos del hospital y la familia está pidiendo una indemnización al Estado.

Comentó la asesora jurídica de la familia, Guadalupe Maldonado que los policías estatales están manejando en su declaración que se le disparó el arma cuando Mario bajaba del carro para la inspección.

Sin embargo, comentó que los dos primeros jóvenes, primos de Mario, fueron encañonados y el arma no tenía seguro, por lo que los elementos debieron ser doblemente precavidos y con eso demuestran que no son expertos en el manejo de armamento y hubo un exceso.

Guadalupe Maldonado, dijo que en los videos que fueron entregados como pruebas y en el que ella tuvo acceso, se ve claro cuando los jóvenes hicieron alto en el semáforo en rojo y la patrulla se les atravesó porque supuestamente vieron una actitud sospechosa.

Pero en la declaración, los elementos no explican cuál fue esa actitud, sin embargo para ellos hubo suficiente indicio para pararlos y hacer “esa inspección a los niños”.

MARIO ESPERA ALGÚN DÍA PISAR LA CANCHA DE FÚTBOL, AUNQUE YA NO SERÁ IGUAL

A su vez, el joven Mario de 16 años de edad, quien ya fue dado de alta, dijo en entrevista que le estará echando todas las ganas para su rehabilitación, recibir una prótesis y algún día pisar una cancha de fútbol, aunque ya no será igual.

Mario, en un principio había decidido ya no hacerlo, en jugar en una cancha de fútbol e incluso estuvo a punto de regalar su tacos deportivos, pero pondrá todo su empeño en la rehabilitación y utilizar una prótesis.

Comentó que cuando llegó a casa, después de estar en el hospital vio sus tacos deportivos y los tocó, lloró y recordó esos momentos que vivió jugando en la cancha de futbol.

“En alguno momento pensé regalarlo a una persona que lo necesitara, pero espero con el tiempo hacerlo y pisar una cancha de fútbol”.

Dijo que quiere ser alguien en la vida, pero sabe que los policías acabaron con su sueño de ingresar al colegio militar, pero buscará estudiar para ser médico.

“Yo pensaba antes formar parte del colegio militar terminando mi prepa tal vez con lo que piden ahí, por lo requisitos que necesitan físicamente tal vez ya no, pero me he puesto a pensar y tal vez me gustaría tener una carrera sobre doctor”.

Y es, que dice que gracias a dos doctores que lo atendieron está vivo y le gustaría salvar otras vidas.

Pidió que se haga justicia y que los policías sean castigado con cárcel, que se tomen sanciones, “lo más gusto seria la cárcel, así ellos estén encarcelados o no lo estén pues ya mi vida cambio, terminaron con mis sueños y ya no será igual”.