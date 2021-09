Sin esclarecer feminicidios en gobierno de Astudillo: Feministas

A pesar de que estadísticamente las cifras de feminicidios han "bajado" en Guerrero, integrantes de colectivos feministas afirmaron que un sinnúmero de asesinados c ometidos contra mujeres en el sexenio que culmina, quedarán sin ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

La activista Irma Carreon integrante de la agrupación nacional feminista Las Constituyentes MX, lamentó que en la entidad sus movilizaciones realizadas por varios grupos de mujeres feministas sean ignoradas por todas las autoridades.

Así mismo la feminista del grupo Referencia de la Iniciativa Spotlight, (iniciativa de la Unión Europea que interviene para incidir en abatir los Feminicidios) Emma Cerón Díaz dijo que “estadísticamente han bajado los números de feminicidios porque así lo declara el gobierno del estado, al parecer es porque se contabilizan como homicidios dolosos ”.

Mencionó que para el caso de las mujeres desaparecidas “reportan que son localizadas, pero no sabemos cómo y en qué estado las mujeres. Así entonces enfatizó “ hay dudas, porque no hay claridad e información concreta y clara para la ciudadanía. Las páginas del gobierno siempre fueron muy limitadas. No hay credibilidad ”.

En Guerrero se tiene doble Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), esto es debido a la grave situación de discriminación contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados en salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero, se ubica en la posición número 12 a nivel nacional en materia de feminicidios.

La feminista Irma Carreon detalló que no han sido atendidos por la Secretaría de la Mujer, Mayra Martínez Gloribel, ni por ninguna autoridad estatal ni municipal. Señaló también que en la mayoría de sus movilizaciones la única atención que reciben por parte del municipio es que son custodiadas por autoridades de la policía vial ya que varias ocasiones han sido arrolladas por el transporte público.

En Guerrero fueron asesinadas entre cuatro y cinco mujeres a la semana durante los últimos seis años . Y la violencia contra las mujeres en Guerrero se practica desde temprana edad.