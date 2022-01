Sin elementos a favor durante los 100 días de Abelina: Regidores

Regidores de la comuna porteña señalaron que no hay algo bueno que decir a favor de los cien días de gobierno de la presidenta Abelina López Rodríguez.

El regidor Genaro Vazquez Flores dijo que lo que se ve no sé juzga “basura hay, agua no hay, no podemos nosotros pensar que la gente no tiene capacidad de darse cuenta, no podemos engañarla”.

Detalló que en tres meses no se puede decir que ya se ha trabajado “aunque queramos no se puede calificar o darle un visto bueno a la administración ni queriendo eh”.

Destacó que cualquier ciudadano haría el trabajo que ha hecho si fuera alcalde, “no hay nada destacado si a ti, a mi, al vecino la dejan de presidente municipal hasta harían más de lo que se ha hecho en esta administración. No hay nada que se puede destacar”, finalizó el presidente de la comisión de desarrollo rural.

Por su parte la regidora Ricarda Robles Urioste consideró que es muy rápido para dar una opinión en cuanto a los trabajos de un gobernante más que poder dar yo mi opinión es que los ciudadanos opinen. Porque sabemos que es muy pronto hacer una evaluación de 3 meses de lo que serán 36 meses de gobierno no es ni el 10%.

Lee también: No es momento de buscar culpables: PRD

Especificó que en el servicio de agua ha faltado en los últimos meses “yo he tenido problemas de agua, en otros momentos no nos había acontecido esa situación yo trato de entender que la distribución está tratándose de hacer de manera igualitaria para todas las colonias y les toca a nuestra colonia meterse a esa situación de tandeo”.

“Yo espero podamos hacer juntos en lo que será el presupuesto de egresos las obras integrales que nos permitan dar soluciones a Acapulco siempre y cuando la presidenta nos permita darle nuestra opinión o contribuir a esas decisiones, ya que ella no necesita de la oposición para autorizar todas sus acciones”.

En cuanto al tema de recolección de basura dijo que se ha avanzado mucho en el tema sin embargo, ha notado que todos sus funcionarios que están como directores rinden informes directamente a la alcaldesa. Local Apoyar Acapulco sin distingo político: Añorve

“Yo he notado que no hay una jerarquía en las disciplinas administrativas eso de pronto genera desorden, ojalá y los directores puedan coordinarse, yo veo al coordinador haciendo actividades de director de saneamiento, de alumbrado”.

Se quejó Robles Urioste que a ella no le han resulto una sola reparación de una lámpara, “he estado teniendo que contratar personas particulares para resolver alguna de las problemáticas que me han pedido la ciudadanía”.

Por su parte el regidor de Movimiento Ciudadano Julian López Galeana dijo sentirse satisfecho por los primeros cien días de la alcaldesa, mencionó que el informe es un acto de transparencia y rendición de cuentas y hay alcaldes que no lo harán y no lo tienen contemplado.

“Me da gusto que haya decidido tener un espacio en su agenda política para exponer los principales avances y reconocer los retos que estamos pendientes todavía”.

Agregó que se tiene en Acapulco grandes pendientes y retos con la ciudadana de Acapulco como el agua potable, el tema de los servicios públicos, “hoy por hoy, un tema muy importante que yo he dialogado con la alcaldesa es el tema del fortalecimiento económico de los acapulqueños”.

Puntualizó que en el servicio de recolección de basura las acciones que se están emprendido en las áreas operativas del gobierno no han descansando “lo que sucede es que se empata con los vicios que se vienen arrastrando del pasado por más que se limpien puntos negros la gente sigue tirando mas basura”.

Por último destacó que más que reconocer es que se está entrando al reto de la basura, al igual que el agua potable “no es sencillo, le apostaría a seguir trabajando y echarle los kilos”.