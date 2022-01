Sin denuncias formales de extorsión en Acapulco: SSP

El Secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez informó que no hay ningún reporte oficial del delito de extorsión en el Acapulco.

Así también negó que el día de ayer se presentará un hecho de extorsión, en la playa Tlacopanocha, ubicada en la zona tradicional del puerto, en dónde presuntamente un sujeto con una pistola llegó a extorsionar al propietario de un restaurante de tacos y esté se defendió con un arma de fuego.

Dijo que no tienen conocimiento de que los hechos hayan ocurrido, “no tenemos conocimiento de eso “el dueño de la taquería como usted bien dice no ha reportado, no hay una denuncia como tal, sin embargo, de parte de la Fiscalía, se sigue invitando a la ciudadanía a que denuncien cualquier acto de extorsión”.

Serrano Pérez mencionó que un día antes se había reforzado el área porque se le había reportado que había hombres armados, “desde luego ese día no se detuvo a ninguna persona, estamos en espera de las investigaciones de la fiscalía para tener conocimiento de qué fue lo que sucedió ahí”.

Ante la noticia que se difundió acerca de que presuntamente policías municipales asesinaron a un pasajero de un taxi colectivo amarillo, explicó que había un puesto de control y preventivo en la colonia la Garita, "un taxi llevaba a un pasajero y el pasajero al notar la presencia de los policías, trató de amedrentar al conductor y al bajarse de la unidad, el copiloto empezó a disparar a los elementos".

El hecho fue el sábado, policías municipales repelieron la agresión generada por un civil a bordo de un taxi colectivo y dejó muerto al agresor.

Detalló que al menos cuatro impactos recibieron los policías municipales, posteriormente personal de la policía municipal en coadyuvancia con la Secretaría de Marina repelieron la agresión y como resultado el agresor murió.