Sin condiciones para el Acamoto en Acapulco

Regidores del Cabildo de Acapulco, aseguraron que el puerto no tiene las condiciones para desarrollar este año, el evento denominado “Acamoto 2022”, que empieza a ser promovido a través de redes sociales por integrantes de varias organizaciones de motociclistas.

La regidora Ricarda Robles Urioste, y el regidor Genaro Vázquez Flores, dijeron que este evento que concentra un gran número de motociclistas en el puerto, primero debería de ser analizado para conocer que tanto beneficia o perjudica la imagen de este destino de playa.

Robles Urioste, indicó que hay sectores de la sociedad que apoyan la realización de este evento de motociclistas, pero también hay un grupo de ciudadanos acapulqueños y empresarios que están en contra de la llegada de este sector turístico por ser de una imagen violenta y de desorden.

“En este momento, yo creo que Acapulco no está en las mejores condiciones para llevar acabo el Acamoto, una por el tema de la pandemia que aun cuando se tiene un control en los casos de contagios, el Covid-19, no ha terminado y representaría y este un riesgo de rebrote que se debe de evitar para no tener un nuevo retroceso en el semáforo”, precisó.

En este mismo sentido el regidor Genaro Vázquez Flores, dijo que el Acamoto, debe de analizarse por el tema de salud, y por las muestras de rechazo que se han dado por parte de algunos empresarios como los hoteleros.

El edil, recordó que en dos años consecutivos el evento del “Acamoto”, ha sido suspendido por el riesgo de contagio que representan la aglomeración de personas, además de la mala imagen que aseguran algunos da a este destino de playa.