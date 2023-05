Sin buenos resultados el puente del Día del Trabajo

Prestadores de servicios turísticos del puerto de Acapulco aseguraron que el puente largo por el Día del Trabajo no dejó los resultados que se esperaban en cuanto a la afluencia de visitantes nacionales.

Por lo menos unos cinco mil prestadores de servicios turísticos y comerciantes de playas, el puente largo, aseguraron que no cumplió las expectativas.

Patricia Estrada Esquivel, prestadora de servicios en la zona de playa Papagayo, dijo que si hubo turismo en el puerto, pero no en la cantidad en la que se esperaba en estos días del puente.

"Llegó el turismo, pero no fue lo que se esperaba, fue mínimo lo que llegó a las playas del puerto, y estos no gastan mucho en el consumo en los negocios que están en la zona de playas, no se puede estar diciendo que el puente fue todo un éxito", expresó.

En este mismo sentido, Alberto López, comerciante en playa Hornos, manifestó que el puente por el Día del Trabajo, pudo haber sido bueno para algunos cuantos, pero no para todos los sectores que viven de manera directa del turismo.

Señaló que para el comercio de playa, el puente largo del primero de mayo, no fue muy positivo ante los resultados logrados este fin de semana.