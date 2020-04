Silencio en el aire...

El silencio está en el aire, solo se escucha el canto de algunas escandalosas aves que por la mañana pasan volando. Pericos, urracas y otras especies que bajan de sus nidos en busca de alimento para ellos y sus crías.

Desde uno de los cerros más altos de Acapulco, con una impresionante vista, ya no se les ve surcar el cielo azul, tampoco se escuchan las potentes turbinas que los alzaban y hacían volar a una velocidad vertiginosa de entre 430 a 640 km/hora, dependiendo del equipo, trasladando de aquí para allá y viceversa a cientos de personas. Estado Pide HAF reforzar campaña #QuédateEnCasa para evitar más contagios

La pandemia también los alcanzó en lo alto, al grado de que casi un 90 por ciento de los vuelos han sido cancelados de las distintas aerolíneas que tenían sus frecuencias nacionales e internacionales. La terminal, sigue abierta, pero solo hasta que se instaure la fase 3, con la que se cerrará por completo.

El nuevo aeropuerto Juan Álvarez, inaugurado hace casi dos años, opera a su mínima capacidad. La mayor parte de los empleados, no solo de la terminal sino de las empresas y negocios, han cerrado y los trabajadores están en sus hogares, sumados a la cuarentena ordenada por autoridades sanitarias de México.

Hace días que desde el cerro de la colonia 20 de noviembre, no se les ve pasar. De este punto, se les ha visto salir miles de veces, a distintas horas. Día, tarde, noche y madrugada, en lo alto del también cerro de las Brisas, donde viven los ricos y acomodados, quienes también padecen los estragos del virus. Nadie está exento.

Hasta antes de la propagación del coronavirus, los pájaros de acero eran observados con frecuencia, en vuelos que iban y venían. Los slots (operación mensual) ha caído drásticamente en algunas aerolíneas, sin embargo, en otras se han cancelado hasta nuevo aviso. Estado Han cerrado 75 hoteles y 26 condominios por contingencia: Sectur

El pasado primero de abril, se confirmó la cancelación de más de 25 vuelos nacionales e internacionales que llegaban tanto a Acapulco como a Zihuatanejo. Los vuelos de Dallas y el de Houston no vendrán por largo tiempo a Acapulco. La empresa Interjet suspendió sus arribos al puerto, mientras que las líneas Aeroméxico, Volaris, viva aerobus y Tar, disminuyeron las frecuencias de forma importante.

Diariamente, en el aeropuerto de Acapulco se recibían 90 operaciones y en temporada de semana santa incrementaba has 130, sin embargo ante la crisis de salud mundial, actualmente no se llega ni a las 40, sin embargo pese al decremento que se tiene, no se escuchan en el aire. Solo está el canto de los pájaros, esos que extienden sus alas y con ellas planean para tomar su rumbo. Los zopilotes, hacen lo mismo, pero esos, no hacen ruido.