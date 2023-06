Sigue censo de comerciantes afectados por incendio en mercado

Durante el segundo dia del censo de los comerciantes afectados por el incendio la madrugada de este lunes en el Mercado Central, locatarios se inconformaron por el espacio de se les asignó en la calle Diego Hurtado de Mendoza.

Al acudir a la Dirección de Mercados, para ser considerados en el censo por las autoridades de gobierno, los locatarios indicaron que la calle Diego Hurtado de Mendoza se inunda en la temporada de lluvias.

Ademas de que consideraron que los espacios que se asignaron con números, son muy pequeños considerando los productos que expenden a los consumidores que acuden al Mercado Central.

Los comerciantes expresaron que además del riesgo de inundación que hay en la calle Diego Hurtado de Mendoza, también se tiene el peligro de que un vehículo pueda caer de la vía rápida.

Son 575 locatarios de la nave mayor del Mercado Central y del área de sombrillas en el estacionamiento, los que perdieron todo su patrimonio por el intenso incendio ocurrido la madrugada del lunes.

"No son condiciones aptas para poder trabajar, Dios no lo quiera se voltea o se cae de la vía rápida, lo único que necesitamos es una reubicación, la calle Diego Hurtado de Mendoza no es viable, no tiene las condiciones que se requieren para trabajar", dijo Selene Perfecto, propietaria de dos locales calcinados por el fuego en la nave mayor del Mercado Central.

Pidieron ser reubicados a otro lugar donde tengan mejores condiciones para trabajar, porque el hecho de haber perdido todo por el incendio no quiere decir que la vida se detenga, siguen los gastos familiares como la escuela de los hijos, que también tienen que cubrir.