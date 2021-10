Si no hay garantías de seguridad es “muy dudoso” que se abra Baby´O

A una semana de que la emblemática discoteca Baby´O fue incendiada por tres sujetos con gasolina, ocasionando pérdida total, el empresario Eduardo Césarman aseguró que si no hay garantías de seguridad es “muy dudoso” que vuelvan abrir.

En entrevista televisiva con Carlos Alazraki, el socio fundador del Baby´O, dijo que por la gente que trabaja en el lugar le encantaría volver abrir, pero por él no tanto, sin embargo, señaló que lo meditará un poco porque “está muy caliente” y no quiere tomar una decisión de estómago sino razonado.

“Por mi no tanto pero si tengo un compromiso moral con toda mi familia de 46 años de hacer algo, entonces necesitamos meditarlo un poquito más como que está muy caliente esto en nosotros”, refirió.

Insistió que para abrir tienen que brindarle las garantías de seguridad porque la percepción que se tiene en Acapulco es de inseguridad y es “terrible”.

“No se si sea peor la percepción que la inseguridad, yo siento que es peor la percepción que la inseguridad y mientras no haya una percepción de inseguridad, la realidad es que no tenemos porqué abrir”.

Recordó que se ha vivido épocas muy difíciles en Acapulco como en el 2011 donde no había nada de turismo y había sábados con 20 gentes en la discoteca y sin embargo, estaban abiertos pero la percepción de seguridad no era tan mala y fue cuando se inventó “Habla bien de Aca”.

El empresario discotequero añadió que tienen un seguro pero no para este tipo de incidentes, además de que durante año y medio de estar cerrados, lo redujeron y quitaron responsabilidad civil, incendio y una serie de cosas que no pensaron que les iba suceder.

Criticó las declaraciones hechas por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, al decir que el incendio del Baby´O es un caso aislado.

El empresario Eduardo Césarman consideró que Acapulco ya es una marca quemada y lo que no querían ver de que hay inseguridad con el incendio del Baby´O se muestra lo contrario.

“Acapulco ya es una marca quemada, lo que pasa que aqui ya nos pegó muy cerca al menos a nosotros el tema que no queríamos ver, el tema de que si hay una inseguridad”, precisó.

Dijo que no le interesa saber quién quemó la discoteca, sino que en estos momentos lo que más les interesa es qué pueden hacer y qué van hacer.

Comentó que él no vive en Acapulco y tienen conocimiento que no han dejado entrar al interior de la discoteca como parte de la investigación, pero le han comentado que básicamente fue perdida total y añadió que “al final de cuenta quienes lo quemaron no fueron amateur”.

Añadió que todas las empresas de Acapulco están sobreviviendo y esperan vacaciones y fines de semana largos para pagar salarios y consideró que el cobro de piso en Acapulco sea un ingreso importante.