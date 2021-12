Sí hay riesgo de derrumbe en la colonia La Laja

La apertura de la circulación en la avenida Ruiz Cortines, a la altura del mercado de la colonia La Laja, por parte de comerciantes establecidos, es una irresponsabilidad debido a que sí existe riesgo de colapso de una vivienda ubicada en la parte alta del cerro deslavado a un costado de la llamada casa amarilla.

La mañana de este viernes, un grupo de comerciantes del mercado de la Laja, con palas retiraron el escombro que desde hace más de dos meses se colocó sobre los carriles para evitar el paso de los vehículos ante el riesgo que existe de que una vivienda color blanca también propiedad del ex diputado Marco Antonio López, colapse.

De acuerdo con Protección Civil, la casa amarilla no representa ningún riesgo ya se hizo un dictamen que determina que está propiedad no es la que podría colapsar, sino una casa blanca que está ya inclinada a la vialidad y que se encuentra a un lado de la amarilla y que también es del mismo propietario, el ex diputado y hermano del ex alcalde de Acapulco Alberto López Rosas.

El pasado mes de septiembre, las intensas lluvias y las réplicas del sismo de 7.1 grados, provocó un deslave de tierra y rocas del cerro en la colonia La Laja frente al mercado donde se ubica la llamada casa amarilla, por lo que personal de Protección Civil, procedió a cerrar la circulación vehicular, obstrucción que este viernes terminó por disposición de los comerciantes quienes sin tener una autorización por parte de las autoridades de gobierno.

La propiedad está a punto de colapsar debido a los daños por el sismo del 7 de septiembre. / Foto: Verónica Orbe | El Sol de Acapulco

El coordinador de Protección Civil municipal Efrén Valdez Ramírez, dijo que fue malo que los comerciantes retiraran el escombro para abrir la circulación, cuando sí se tiene un riesgo de que una vivienda color blanca pueda colapsar, ya se hizo un dictamen técnico en el que se descarta que sea la casa amarilla la del riesgo", expresó el titular de Protección Civil.

Manifestó que ante la determinación de los comerciantes del mercado de la Laja, la autoridad deberá de actuar de manera más estricta, y de ser posible se buscará cerrar otra vez la circulación vehicular como medida de seguridad en esa zona de la ciudad donde se tiene un dictamen de riesgo de una vivienda en riesgo de colapso.

Valdez Ramírez, dijo que luego del deslave del cerro, el ayuntamiento ha tomado medidas para evitar los riesgo, como la construcción de un muro de contención sobre una parte del cerro, esta obra es del ayuntamiento.

La construcción se encuentra inclinada. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

"La obra de contención que realiza el gobierno municipal y que puede ser vista y supervisada por todos, tendrá una fuerte inversión económica, y está ayudará a disminuir los riesgos de deslaves del cerro, más no de la casa blanca que si se encuentra inclinada a la avenida Ruiz Cortines", precisó el coordinador de Protección Civil municipal municipal.

La casa blanca en riesgo de colapso si debe de ser demolida, de lo contrario seria responsabilidad del mismo propietario si se registrara algún percance o accidente en la zona.

Pese a que el coordinador de Protección Civil municipal Efrén Valdez, determinó por medio de un dictamen técnico que la casa amarilla de Marco Antonio López, no representa un riesgo, se han manifestado por la demolición de la propiedad, debido a que podría estar a modo el resultado por se propietario un ex diputado perredista.

Los comerciantes del mercado de La Laja, aseguraron que desde que se registró el primer deslave el pasado mes de septiembre por las intensas lluvias y las réplicas del sismo, siguen cayendo rocas y tierra lo que representa más riesgo y a pesar de esto las autoridades no han procedido, mientras tanto mantenían cerrada la circulación vehicular afectando la economía de los locatarios.

Mientras que locatarios piden la demolición de la casa amarilla, vecinos de la colonia La Laja, aseguraron que la propiedad del ex diputado en el 2005, fue construida en tres niveles en un predio irregular y está se encuentra ubicada sobre la calle Retorno de los Amates, a escasos metros de la parroquia de San Nicolás de Bari de este núcleo poblacional.

El predio de casi 150 metros cuadrados donde fue edificada la llamada casa amarilla, en un momento fue un mirador que consideró la Secretaría de Obras Públicas cuando se regularizó la colonia La Laja.

Posteriormente se edificó una pequeña obra que funcionó como oficina de gestión social para los habitantes de ese núcleo poblacional, funciono como un Centro de Salud, el cual funcionó por un par de años.

Después como diputado local Marco Antonio López García inició entonces la construcción de la vivienda bajo influencias políticas y sin la existencia de escrituras del terreno a su nombre, según testimonios de los vecinos de la Laja.