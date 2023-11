Servidores turísticos preocupados por falta de apoyo al comercio

En incertidumbre se encuentran los prestadores de servicios turísticos de Acapulco por la falta de información de los créditos a la palabra y la realización de la gala de pirotecnia para fin de año ya que no tienen una información concreta por parte de las autoridades de gobierno.

Al realizar una brigada de limpieza en la plaza Quebec, el turistero Jesús Zamora Cervantes reconoció el trabajo de limpieza que realizan los tres órdenes de gobierno, sin embargo, no ha sido suficiente, por ello el puerto no se encuentra preparado para recibir en diciembre a los visitantes.

Dijo que no cuentan con el respaldo del gobierno ya que solo se han acercado a los grandes empresarios hoteleros, a las instituciones financieras para préstamos para la reconstrucción de sus hospederías y a ellos no.

Criticaron la falta de empatía por parte del secretario de turismo Santos Ramírez Cuevas al no visitarlos y no realizar acciones a favor de la recuperación de sus negocios.

“No vemos a un secretario de turismo Santos Ramírez Cuevas visitando las playas, él está en otros asuntos, necesitamos a un secretario de territorio, no de escritorio, que la gobernadora le jale las orejas porque necesitamos levantar nuestra fuente de trabajo”, señaló el presidente de la Unión de Restauranteros del bloque 3 de Puerto Marqués, Lamberto Palma.

Asimismo, el presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas, Arturo Pantoja Guatemala, opinó que si no se realiza la pirotecnia será un “bajón tremendo”, ya que son fechas esperadas para su economía.

Los trabajadores de la industria sin chimeneas hicieron un llamado al gobierno estatal y federal para que les acerquen las instituciones financieras, les den créditos blandos para poder reconstruir sus trabajos.

“Hoy, en un mes que no hemos trabajado, que no hemos podido rescatar las embarcaciones, reconstruir los negocios, no tenemos la economía para resolverlo, sí, nos censaron, pero no sabemos cuánto nos darán y cuándo, lo cual no nos resolverá, concluyó Pantoja Guatemala.