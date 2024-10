Servidores se rehúsan a censar viviendas que no muestren daños

Acapulqueños que resultaron damnificados y registraron daños en sus viviendas por el paso del huracán John, externaron su molestia por la negativa de los Servidores de la Nación para censar sus inmuebles.

Vecinos del fraccionamiento Granjas del Marqués en la zona Diamante expresaron a El Sol de Acapulco y en redes sociales que los empleados de la Secretaría del Bienestar se oponen a incluir la vivienda en daños si no ven las afectaciones con sus propios ojos por lo que no toman en cuenta la casa para recibir apoyos económicos, a pesar de que les enseñan fotografías de los daños.

“Es depende del humor de los servidores de la Nación porque yo limpié en cuanto pude mi casa porque mi hijo tiene alergia, pero tomé evidencias con mi celular y se negaron a pasar y no me censaron porque ya había limpiado” , refirió la señora Carla Dorantes.

Los afectados a los que negaron el censo, amagan con bloquear principales avenidas del puerto de Acapulco, como medida de presión al gobierno federal para que puedan ser incluidos entre los afectados, debido a que durante los seis días de lluvias generadas por John, si registraron daños.

Otro de los casos, es el del señor Miguel Reséndiz a quien le comentaron que si su vivienda no tenía daños estructurales no podían tomarlo en cuenta para el apoyo económico para la limpieza.

Los vecinos de la zona Diamante de Acapulco también refirieron que son pocos los jóvenes que se encuentran recabando los datos, quienes además sólo traen asignadas de manera limitada a las viviendas que pasaran.

“Yo le pregunte a un joven que estaba en una casa de la entrada, que si pasaría a la mía me dijo que no, que no se la habían asignado que esperara a que alguien más lo hiciera, pero yo he estado pidiendo permiso en mi trabajo para faltar y atender este tema pero veo a muy pocas personas haciendo este trabajo”, comentó.

Otro de los inconformes externó que debido a que en un inmueble que fue afectado los Servidores de la Nación tardaron más de dos horas en recabar los datos y por el largo tiempo, la joven ya no quiso pasar a censar la siguiente vivienda.

Al puerto, este lunes arribaron decenas de jóvenes que forman parte de los Servidores de la Nación provenientes de Puebla para sumarse a la labor y censar en el menor tiempo posible a los damnificados por este fenómeno meteorológico.