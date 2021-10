Seguirá la baja de trabajadores en el ayuntamiento: Abelina

La presidenta Abelina López Rodríguez afirmó que seguirá el procedimiento de baja de trabajadores de distintas áreas del ayuntamiento debido a que no se puede seguir manteniendo una nómina obesa que representa un gasto económico de 63 millones de pesos cada quincena para el municipio.

En entrevista luego de poner en marcha el programa de desayunos escolares calientes para alumnos de escuelas ubicadas en zonas rurales de Acapulco, la alcaldesa indicó que no se puede seguir engrosando la lista de trabajadores cuando no se tiene los recursos para pagar.

Manifestó que se tiene una nómina en el ayuntamiento de ocho mil 500 trabajadores, "y hay áreas donde hasta se están rozando en las oficinas y eso ya no puede seguir así".

"Tú nómina está muy obesa, tú nómina está muy obesa, es la palabra que escucho como 59 veces en cada dependencia federal a la que he acudido a realizar gestiones y esto ya no puede ser no hacen nada", expresó la primera edil.

Agregó que habrá un cruce de nómina para detectar a los trabajadores que laboran en otros lugares y que están cobrando en el ayuntamiento sin hacer nada.

Abundó que el plan de reducción de la nómina de los trabajadores se está realizando por el director de Recursos Humanos, esperamos que este plan nos ayude para el pago de nómina.

Señaló que de los mil 200 millones de pesos que se reciben por el ramo 28, todo se destina al pago de la nómina de los ocho mil 500 trabajadores, cuando este recurso debe de ser destinado a acciones de la ciudad.

Por otro lado, informó que ya solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su apoyo para los 300 millones de pesos que se requieren para el pago de los aguinaldos en el mes de diciembre, por lo que los trabajadores pueden estar tranquilos porque lo tendrán.

Finalmente, dijo que durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, le presentará un pliego de peticiones por dos mil millones de pesos para trabajos de agua, saneamiento de la bahía, la construcción del puente en Cacahuatepec y agua para comunidades rurales.