SEG no es MP para castigar a maestros faltistas

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, aclaró que no es Ministerio Público para castigar a maestros faltistas y se ufanó que “nosotros convencemos”, esto en alusión a que al reanudarse el ciclo escolar este lunes, varias escuelas no cumplieron con el calendario escolar.

El responsable de la educación en este estado suriano, en entrevista colectiva se le preguntó si los maestros que no se presentaron a cumplir con su horario de trabajo este 3 de enero, se les iba a sancionar administrativamente, luego de gozar el periodo de vacaciones de navidad y año nuevo, al respecto dijo puntual que como autoridad están obligados a respetar el calendario.

Pero reiteró que la SEG no es Ministerio Público y que en todo caso iba a convencer a los maestros faltistas “nosotros no penalizamos a nadie, nosotros convencemos a los maestros y a los padres para que puedan retornar a clases, nosotros no somos ministerios públicos y no vamos a sancionar a nadie”, recalcó.

La pregunta se le planteó debido a que, al menos en el puerto de Acapulco, hubo escuelas que no reanudaron el ciclo escolar y anunciaron a los padres de familia que será hasta el 10 de enero cuando se ponga en marcha el calendario escolar, a pesar que oficialmente debe hacerse a partir de este lunes.

Por lo que, después de dar su discurso ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la reapertura de la escuela primaria Club de Leones, de la colonia Progreso, al cuestionarlo si tenía los reportes de cuantos planteles reanudaban clases presenciales, expresó que no tenía el dato, pero aseguró que en todas las escuelas rurales los maestros estaban frente a grupo.

En lo que respecta a la zona urbana, dijo, que al menos el diez por ciento estaban dando clases presenciales, el resto se mantenía con el modelo híbrido y a distancia, pero no pudo dar cifras exactas del total que existe en el estado que son un poco más de diez mil escuelas de preescolar, primaria y secundaria.