Sedesol sin presupuesto para programas sociales y culturales

La pasada administración que encabezó la ex alcaldesa del primer gobierno de la Cuarta Transformación, Adela Román Ocampo, no dejó presupuestado nada en recursos económicos para cerrar programas sociales y culturales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

La secretaria de Desarrollo Social, Leticia Lozano Zavala, dijo que a más de una semana de haber iniciado la administración, no ha recibido recurso alguno para realizar el festival cultural La Nao Acapulco, así como para cubrir el pago de los apoyos correspondientes al último cuatrimestre de este año a personas con alguna discapacidad.

Abundó que se desconoce el monto que tendrá la realización del festival de La Nao, donde ya se tienen confirmados a artistas internacionales como Tania Libertad para la inauguración y la Sonora Dinamita para la clausura del evento que será para los acapulqueños y no para los funcionarios.

Lee también: Revisarán las bases que dio la pasada administración

"No dejaron presupuesto para La Nao, ni para otros programas que están pendientes, hasta el momento yo no he recibido ni visto nada de recursos, pero tenemos una presidenta que está haciendo las gestiones para que nos den apoyos con la Secretaría de Cultura del gobierno federal", expresó.

En el 2020, la administración de Adela Román Ocampo redujo de cinco millones de pesos que se asignaban al festival de La Nao Acapulco que fue virtual a 800 mil pesos, bajo el argumento de los gastos se tenían por la pandemia del Coronavirus.

El festival de La Nao se realizará este año del 24 al 29 de noviembre y será abierto para los acapulqueños, aseguró la nueva titular de Desarrollo Social, Leticia Lozano Zavala.