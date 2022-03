Sedatu borrará pintas hechas por feministas en el parque Papagayo

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) con un equipo especial será la quien se encargue de borrar las pintas que feministas realizaron en el muro del Parque Papagayo, que recientemente fue inaugurado.

La Directora general del Parque Papagayo en Acapulco, Ivonne Penélope Tavares adelantó que la limpieza se hará con equipo que arroja agua y arenilla a presión y eliminará las pintas que realizaron las feministas durante su protesta el 8 de marzo.

Dijo que debido a que no es un equipo común que se utiliza para borrar las pintas en la pared, será la Sedatu, quien apoye con este trabajo de limpieza.

Añadió que este equipo se traerá de la ciudad de México y de acuerdo a lo que le explicaron se tardará varios días en los trabajos de limpieza en el muro que apenas fue inaugurado.

“En un trabajo caro pero lo va a poner la Sedatu el equipo y el personal para llevar a cabo la limpieza”, precisó.

La funcionaria estatal, refirió que es justo lo que se pide y se pueden manifestar como un derecho constitucional, pero señaló que hay formas para hacerlo sin afectar a terceros y a los inmuebles.

Penélope Tavares, Directora general del Parque Papagayo, señalo que la gente le gusta la remodelación del pulmón más grande de Acapulco y solo está pendiente por abrirse el area de las canchas deportivas y de la reserva donde será ocupado para impartir talleres enfocados al medio ambiente.

Comentó que espera que en este fin de semana quede limpia las áreas de las canchas deportivas y la reserva que se va enfocada para la cultura. Asimismo de conocerte el parque papagayo ha tenido muy buena afluencia desde que se abrió.

Aseguró que en el parque Papagayo no habrá ambulantes ni tampoco se permitirá aquellas personas que vienen a promocionarse.

“Cero ambulantes y no se permitirá la entrada a personas que vienen a promocionarse o entregar volantes eso no se permite. Tenemos un monitoreo con 31 cámaras que se encarga de vigilar todo el parque y estamos detectando todas estas irregularidades y hemos pedido al personal de seguridad que le pida a las personas que pasen a la dirección donde se les dice que no se puede vender o promocionarse al interior”.

Explicó que en caso de que alguna quinceañera quiera ocupar algunos paisajes del Parque Papagayo para que se le tome sus fotos, solamente tiene que pedir autorización en la dirección para que se le otorgue las facilidades.

Asimismo dijo que aquella institución educativa quiera llevar a cabo un evento cultural tiene que pedir el permiso con anticipación y apartando las fechas porque se ha recibido muchas solicitudes.