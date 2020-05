Sector obrero demanda al gobierno federal para que brinde apoyos durante contingencia

Representantes del sector obrero en Acapulco, demandaron al gobierno federal que brinde apoyos para que la clase trabajadora logre subsistir el tiempo de crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, a través del aplazamiento del pago al Infonavit y el Fonacot.

Consultados por separado, dirigentes de la CTM y la CATEM, calificaron este primero de mayo como un fecha sin precedente en la historia, debido a que la emergencia sanitaria decretada por las autoridades ante la expansión del virus de Wuhan no permitió que los obreros salieran a las calles para manifestarse realizando las exigencias y peticiones que tienen para con la autoridad. Local Conmemoran Día del Trabajo en Acapulco con ofrenda floral

El secretario general de la sección 34 de la CTM, César Landín Pineda, consideró que el gobierno federal no ha mostrado una política clara de apoyo para las miles de personas que laboran en empresas y se han visto perjudicadas por la falta de ingresos económicos ocasionados por el cierre de la totalidad de negocios en el sector turístico, mismos que solicitan el aplazamiento de pagos de crédito al Infonavit, Fonacot y las cuotas obrero patronal.

"El estado no le ha regresado nada a los trabajadores de todo lo que los trabajadores le han dado el estado. Hoy es tiempo de que el estado les regrese a ver, que no cobren las cuotas obrero patronal el seguro porque el patrón está en la disyuntiva de pagarle al seguro o pagarle a los trabajadores en estos momentos; no al pago de las cuotas al Infonavit y Fonacot hasta en cuanto no se reanuden las labores", declaró.

Por su parte el secretario general en Guerrero de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), José Alberto Alonso Gutiérrez, reconoció que el sector empresarial está enfrentando severos problemas económicos, por lo que en distintos momentos han convocado a la parte patronal a no realizar despidos de personal, debido a que ello podría generar mayor afectación a nivel país.