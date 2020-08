Secretario general de la sección 14 de la CETEG da positivo a Covid-19

En estado grave ingresó el secretario general de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Arcángel Ŕamirez Perulero, al hospital de El Quemado, al dar positivo de contagio de Covid-19.

El vocero de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Tomás Benítez Cano, confirmó que el dirigente de los maestros disidentes a la una de la madrugada de este viernes fue llevado al nosocomio y su estado de salud fue calificado de grave.

El entrevistado informó que la hermana de Ramírez Perulero, pidió la ayuda al secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, quien hizo las gestiones para que se le atendiera de urgencia por personal médico especializado.

El funcionario de la SEG, Benítez Cano, refirió que el reporte que emitieron del hospital, es que el dirigente de la CETEG, tuvo que ser intubado, debido a que tenía problemas para respirar.

La responsable de la Comisión Política de la CETEG en Acapulco, Adolfina Bautista Vázquez, aseguró que no tenía conocimiento que el líder estatal de su organización Ramírez Perulero, estaba enfermo, pero respaldo su postura de que no van a iniciar el ciclo escolar híbrido si el semáforo no cambia a verde.