Se viola la ley de catastro y el código fiscal de la federación en pago del impuesto predial: regidora

La regidora del Partido del Trabajo María de los Ángeles Elbjorm Trani, reafirmó que se está violando la ley de catastro y el código fiscal de la federación al solicitar un pago "a ciegas" a los contribuyentes del impuesto predial.

Y abundó que los contribuyentes están en todo su derecho de no pagar el impuesto predial de este año, incluso hasta de ampararse. Local Perverso, convocar a no pagar el predial: Adela Román

«Están violando insisto, la ley número 266 en su artículo 79 porque no hubo notificación y no solo eso, están violando el código fiscal de la federación en su artículo quinto, que me voy a permitir citar un renglón "se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, taza o tarifa, en este caso en particular el formato que presenta el ayuntamiento en sus pagos en línea de predial, no aparecen la base gravable correspondiente al 2021", esto provoca que realicen un pago a ciegas», expresó.

Manifestó que los formatos que aparecen en línea para el pago del impuesto predial, deben de ser modificados, deben de incluir la cantidad de la que fue sujeto el aumento para el pago de la base gravable 2021.

La regidora del Partido del Trabajo, indicó que si los formatos de catastro, no incluyen la información que marca la ley, el pago de impuesto predial no procede porque se está pagando por algo que de desconoce.

Hizo un llamado a los ciudadanos a que exijan antes de pagar su contribución de este año, una información completa como lo marca el código fiscal y la ley de catastro.

Abundó que los contribuyentes, están en todo su derecho de no pagar y en su caso hasta de ampararse contra este pago de impuesto predial 2021.