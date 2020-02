Se solidariza Adela Román con iniciativa #UnDíaSinMujeres

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, afirmó que será solidaria con cualquier manifestación que se convoque para enfrentar el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el país, por lo que este nueve de marzo, se sumará al movimiento denominado “UnDiasinMujeres”.

"Me preocupa la violencia contra las mujeres, no más maltrato a las mujeres, desde que son niños la mujer no debe de permitir que la traten mal, debe de haber un respeto, yo definitivamente estoy en solidaridad, en mi siempre encontraran una amiga, una aliada, y una mujer solidaria en todas las cuestiones de género, porque no nada más es cuestión de las mujeres, pero somos las que debemos de exigir e impulsar la no violencia", precisó Adela Román Ocampo.

Entrevistada previo al evento de toma de protesta de la nueva mesa directiva de la CANACINTRA de Acapulco en un hotel de la zona dorada del puerto, la primera edil, dijo que será por voluntad propia de cada una de las trabajadoras del ayuntamiento no asistir a laborar el próximo nueve de marzo, “quienes quieran asistir, a no manifestarse porque es no ir al trabajo, no ir a la calle, no ir a ningún lado, yo lo voy a respetar y vestirse de morado”.

Expresó que como presidenta respetara la decisión de cada una de las trabajadoras que se sumen al llamado “UnDíasinMujeres”, que ha circulado a nivel nacional y que algunas organizaciones, están impulsando para este nueve de marzo como señal de protesta a la erradicar la violencia y los feminicidios, por lo que no habrá ningún tipo de sanción por parte de la administración en contra de quien no acuda a laborar.

Indico que, como una mujer aliada, a los movimientos contra la violencia de género, se vestirá de morado el nueve de marzo, porque este es el color que salía del humo de las mujeres que murieron calcinadas por pretender salirse a protestar por sus derechos laborales, “Yo lo voy hacer”.

Por otro lado, al referirse al tema de la muerte del jefe operativo de la policía vial, ocurrido la noche del jueves a bordo de su vehículo a la altura de la calle Michoacán, la alcaldesa, manifestó que esto es una gran indignación, por lo que ya se pidió el esclarecimiento de los hechos al fiscal general del estado.

Por último la presidenta, indicó que no le han dado cuenta sobre las causas, por las cuales se dio este acontecimiento, y en cuanto a las líneas de investigación, se deben de tomar todas para esclarecer los hechos la ley es muy clara, y pidió que todos aquellos que tengan conocimiento de algo que puedo haber generado el hecho delictivo acudan a la fiscalía para que no se tenga una impunidad.