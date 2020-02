Se regularizarán las clases en el ITA

Tras la petición del comité estudiantil del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) de que se regularice el horario de clases y se solucione el conflicto interno entre la dirección y maestros sindicalizados, la subdirectora académica Lorena Landa Lamas, anunció la contratación de cuatro docentes interinos para cumplir a cabalidad con el calendario escolar.

Este lunes en conferencia de prensa, el presidente del Consejo Ejecutivo de Estudiantes del ITA, Víctor Manuel Pérez Galeana, a nombre de los alumnos que cursan las 7 carreras que ofrece el instituto, pidió poner fin al conflicto interno que existe entre la dirección y maestros de la delegación sindical, porque afecta su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Explicó que desde hace un mes han recibido clases de manera irregular, pues no todos los académicos se presentan a cumplir con su horario de trabajo, afectando, principalmente, a los estudiantes que todos los días viajan para formarse como profesionistas y no les parece justo que, dijo que están perdiendo conocimiento, tiempo, dinero “y eso no se vale”, apuntó.

Ante esto, la subdirectora académica, Lorena Landa, dijo que al margen del conflicto que existe por el tema laboral, su prioridad es resolver lo que concierne a lo académico y consciente de esta responsabilidad, a partir de este lunes se imparten clases completas a los 4 mil 150 estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco.

Admitió que había problemas, pero con la contratación de cuatro maestros interinos se cumple con el plan de estudios, además cumpliendo con la misión de ofertar una educación de calidad, en el mes de mayo llegará nuevo equipo para cubrir las necesidades de las academias de ingeniería bioquímica, ingeniería electromecánica y para el área de sistemas computacionales.

Cabe señalar, que este mismo lunes retiraron la reja de la entrada principal y el área es resguardada por elementos de la Policía del Estado, luego de los hechos violentos entre trabajadores de la delegación sindical y maestros.