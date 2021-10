Se registra sismo de magnitud 4.0 en Acapulco 

Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) tuvo una magnitud de 4.0 y se localizó a 17 kilómetros al norte de Acapulco y fue registrado a las 15:10:39.

Este movimiento no fue sentido por la mayoría de los habitantes del puerto y de otras zonas del estado.

Hasta el 30 de septiembre se han registrado 1457 réplicas del terremoto de 7.1 registrado el 7 del mismo mes en Acapulco.

Las autoridades han hecho llamados permanentes a los ciudadanos a evitar desinformación y no propagar rumores al reiterar que no es posible predecir los sismos no están ligados a fenómenos climáticos, históricos o de otro tipo y pidieron atender información que se genere a través de cuentas y vías oficiales.