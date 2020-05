Se registra sismo con epicentro en Coyuca de Benítez

El sismo de magnitud 4.0 registrado esta madrugada en el municipio de Coyuca de Benítez de la región de la costa grande de Guerrero, no causó daños ni víctimas que lamentar reportó la Secretaría de Protección Civil de la entidad.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia estatal precisa que a las 05:48:11 horas se percibió el movimiento telúrico, mismo que no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Local Pese a restricciones, hubo ventas de flores y productos no esenciales en mercados de Acapulco

Indicó que evento fue confirmado por el Servicio Sismológico Nacional y el sismo registró su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez a 10 kilómetros de profundidad.

Además del municipio del epicentro, el temblor se percibió de ligero a moderado en Acapulco y Atoyac de Álvarez de la región Costa grande de Guerrero.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños como consecuencia de este fenómeno natural.