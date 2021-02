Se registra Ilich Lozano como aspirante a la alcaldía de Acapulco

El regidor municipal, Ilich Augusto Lozano Herrera, presentó su registro para buscar la candidatura a la alcaldía de Acapulco por el partido de Morena.

Lozano Herrera, fue ex síndico procurador en la pasada administración que encabezó el ex alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre, quien también busca encabezar la candidatura a la gubernatura por la coalición PRI-PRD para el proceso de junio próximo. Local Se registra Avelina López como precandidata a la alcaldía de Acapulco por Morena

El regidor por Morena, se registró como aspirante a la presidencia de Acapulco, la tarde de este miércoles.

Ilich Augusto Lozano Herrera, es parte de los poco más de 20 aspirantes que se han registrado de manera oficial por la candidatura de Morena.

Entre los morenistas y no militantes de este instituto político que han hecho público su registro a la candidatura, se encuentran la actual diputada federal Abelina López Rodríguez, el ex presidente municipal y ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien ha mantenido un conflicto político con la alcaldesa Adela Román Ocampo, quien también hizo público su interés de buscar la reelección.

El empresario Carlos Granda quién fue diputado local por el PRD, el síndico administrativo y patrimonial del ayuntamiento Javier Solorio Almazán quien afirmó que realizará su registró por la candidatura, el empresario Joaquín Badillo quien fuera precandidato a alcalde en el proceso pasado por la coalición PRD-MC-PAN.

Además del actual diputado local por Morena, Zeferino Gómez Valdovinos, el legislador morenita Marco Antonio Cabada quien también ha mostrado su interés de buscar la candidatura a la presidencia de Acapulco.