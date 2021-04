Se registra Igor Aguirre como candidato de unidad a la alcaldía de Acapulco por el PT

Con el compromiso de no fallarle a los acapulqueños y priorizar la problemática que padece la ciudad, Igor Aguirre Vázquez, se registró como candidato de unidad a la presidencia municipal de Acapulco por el Partido del Trabajo (PT) en la capital del estado.

"Estoy muy contento, agradecido con la vida, comprometido con el Partido del Trabajo y sobre todo, comprometido con las y los ciudadanos de Acapulco, para trabajar en la transformación y el proyecto que guía al país, hacia una ruta en el que el bienestar de las mayorías sea una realidad", dijo en su primer mensaje como abanderado del PT. Estado Exigen que Morena incluya a indígena en lista de plurinominales

Igor Aguirre no pasó por alto referirse a la deslealtad de algunos personajes, en ese sentido afirmó que la unidad dentro del PT está más sólido que nunca, al aceptar que como en todos los partidos hay quienes al no ver reflejados sus deseos de ir a las urnas, sino llegar por la puerta fácil de las vías plurinominales o llegar a una regiduría sin hacer trabajo de campo, con la gente, prefieren simular a los "chapulines" y buscar acomodo en otras fuerzas políticas.

"Fui registrado como candidato a la alcaldía de Acapulco, mi ciudad, mi puerto en el que nací y en el que he vivido toda mi vida. Los sueños se cumplen y las metas se trabajan. No voy solo en este proyecto, conmigo van todos los que están convencidos de que la política debe cambiar y los políticos deben tener ideas frescas, no solo para gobernar sino para obedecer y acatar la voz del pueblo", señaló el abanderado del Partido del Trabajo.

En el registro estuvo acompañando del comisionado político nacional en Guerrero Victoriano Wences Real, así como de los aspirantes a diputados federales, diputados locales, y la planilla de regidores de Acapulco.