Se registra ex dirigente de la CETEG como precandidato a diputado por Morena

El ex vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Walter Manuel Añorve Rodríguez, quien encabezó bloqueos carreteros y actos vandálicos en oficinas públicas, se registró para participar como pre -candidato a diputado local por el distrito 9 por el Partido de Morena.

Walter Añorve, considerado como uno de los líderes radicales de la CETEG, fue detenido en la zona turística de Acapulco en agosto de 2015 por elementos de la Policía Ministerial, luego de ser acusado por el delito de ataques generales a las vías de comunicación, daños en propiedad ajena, vandalismos y otros. Estado Se respetará voluntad de pueblo y Salgado Macedonio será candidato de Morena: Marcial Rodríguez

Sin embargo, durante la conferencia de prensa dijo que aunque el proceso de registro no le pide carta de antecedentes penales, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde le entregaron su constancia y está “completamente libre de cualquier tipo de averiguación o procedimiento de proceso penal”.

Y dijo que está abierto a las críticas constructivas y destructivas, luego de que fue uno de los líderes de la CETEG que participaron en movilizaciones como bloqueos carreteros, marchas y actos de vandalismo.

Walter Añorve dijo que aspira a representar el distrito 9 a diputado local y ofreció legislar por el combate a la corrupción, por mejores apoyos al Campo, Educación, Salud, vías de comunicación y propuso impulsar programas como sembrando vida y proyectos ecoturísticos.

En cuanto al caso de Félix Salgado Macedonio, quien es el coordinador estatal de los Comités de la “Cuarta Transformación” y candidato a la gubernatura por Morena, pero tiene una denuncia por el delito de violación sexual, el ex vocero de la CETEG comentó que hasta que no les diga otra cosa el Comité Nacional del partido, seguirán coordinándose con él, “les guste o no les guste algunos”.

Aseguró que no demeritan el problema de la violencia contra las mujeres, el cual considero un problema grave y que debe de tocar, pero el caso de Salgado Macedonio debe de dejar ser politizado.

“Es decir, hay decenas de mujeres que están siendo violentadas en este momento y queremos nosotros enfocarnos a resolver todos los problemas que tiene que ver con ellas y no aceptamos que se utilice y se lucre con este tema solamente para quitarle la candidatura o golpear políticamente (a Félix Salgado Macedonio), eso no lo aceptamos”, precisó.

El ahora aspirante a la candidatura a la diputación local por el Distrito 9, Walter Añorve, señaló que el Frente Guerrerense Magisterial y Popular ya dio su postura sobre el caso de Félix Salgado y compete a la autoridad correspondiente resolverlo.

“Hay autoridades para ellos y vamos a esperar, todavía no está registrado ante el INE como candidato a la gubernatura y somos respetuoso del proceso y vamos a trabajar con quienes están siendo designados de los coordinadores de Morena para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación”, aseguró.