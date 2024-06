Se registra conato de incendio en cocina de restaurante en Costera

Un conato de incendio se registro en la cocina del restaurante Chi-Palace ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán, frente a la Diana Cazadora, en la parte baja del condominio Las Palmas.

Personal de Protección Civil y Bomberos del municipio se percato desde sus instalaciones alrededor de las 10:15 de la mañana de este miércoles, que salía humo negro por el costado de dicho edificio.

Lea también: Incendian camioneta de transporte público en la colonia Zapata

Al acudir a hacer una inspección vía terrestre el director de la dependencia municipal Raúl Noyola Rocha informó que se trató del motor del extractor de la campana de la cocina lo cual provoco humo.

Policiaca Se incendia una camioneta por cortocircuito en la zona Diamante

“Entre la grasa y el calentamiento provocó demasiado humo, no llamas, no muchas, nada más el fuego, ingresamos no fue necesario tirar agua porque el aceite comestible y caliente reacciona ante el agua, nada mas lo combatimos con extintores” detalló el director de Bomberos.

Agregó que no se tuvo perdidas materiales, ni mucho menos humanas, solo el motor del extractor de la campana, la cual se desarmó para enfriarla y evitar que a través de ductos viaje el calentamiento y evitar afectar a un condominio.

Los trabajadores del restaurante fueron evacuados para evitar alguna complicación respiratoria el humo.

Noyola Rocha informó que con este conato de incendio suman dos hechos que se registran en ese restaurante “se le volvió a hacer la observación de mantener la cocina libre de grasa, extremadamente limpia, libre de aceite, para la otra se hará una sanción”, concluyó.