Se quejan derechohabientes del ISSSTE por pésimas condiciones del hospital

Derechohabientes del ISSSTE en Acapulco se quejaron por las pésimas condiciones en las que se encuentra el hospital ubicado en la avenida Ruiz Cortines, donde no funcionan los elevadores para personas con discapacidad y hay varias goteras en el techo que no han sido reparadas por la falta de recursos.

Los pacientes quienes acudieron a las consultas con especialistas aseguraron que, en el primer piso hay una fuerte gotera y el personal solo colocó dos tambos para evitar que se inunde, además los pacientes en sillas de rueda tienen que ser cargados en las escaleras porque el elevador no funciona desde el año pasado.

“Usted ve joven como está cayendo el agua, traigo a mi mamá a consulta y la tuvimos que cargar no sirve el elevador, los médicos no están para atender a los pacientes es un desorden el ISSSTE, pero nos tenemos que aguantar porque no tenemos dinero para ir a un particular”, expresó, Anahí López, derechohabiente.

En un recorrido por el nosocomio se constató los problemas de infraestructura con los que cuentan las instalaciones, a esto se suma la falta de medicamentos para los enfermos de diabetes, hipertensión arterial y alergias, además de que algunos médicos especialistas no acuden a brindar la consulta externa.

Asimismo, el aire acondicionado en el primer piso no funciona, por lo que, los pacientes que esperan su consulta por horas sufren de un calor intenso, lo que ha provocado que algunas personas presenten problemas de la presión arterial o diabetes mientras esperan la atención de un médico y esto ha empeorado su salud.