Se quejan ciudadanos por mala atención en el Banco de Bienestar de Acapulco

Ciudadanos de Acapulco denunciaron que existe desorganización en el Banco del Bienestar para el cobro de programas sociales que otorga el gobierno federal, por lo que se generan aglomeraciones sin sana distancia lo que puede provocar contagios de Covid-19.

Esta jueves, más de 200 personas comenzaron a formarse desde las cinco de la mañana a las afueras de la sucursal ubicada cerca del zócalo de Acapulco, donde el personal no sabe como organizarlos para dar atención a todos.

"Aquí estamos desde muy temprano porque no podemos cobrar en el cajero nuestra beca, tenemos que ir a ventanilla y hay mucha gente, no sabemos como van pasando y esto es un desorden la gente no respeta la distancia", expresó, la señora Evangelina López.

Asimismo, el joven Noé González, denunció que, no ha podido cobrar su beca Beníto Juárez de universidad, es originario de Atoyac de Álvarez y lleva tres días tratando de pasar a ventanilla pero no ha tenido suerte porque el banco cierra a las dos de la tarde.

El personal del Banco del Bienestar señalaron que, en los últimos días han tenido fallas en el sistema, por lo cual no han podido dar una mejor atención a los ciudadanos, quienes por ello han acudido desde temprano para ser los primeros en pasar a ventanilla.

Cabe mencionar que, esta semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que, adelantarán tres meses de pago en los diversos programas sociales por la suspensión que llevarán a cabo tras la llegada del proceso electoral de este año.