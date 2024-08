Se oponen a la recuperación de Manzanillo como playa incluyente

Pescadores y reparadores de embarcaciones en el astillero de playa Manzanillo, se pronunciaron en contra de que las autoridades pretendan la recuperación de la playa incluyente, debido a que aún se encuentran reparando las lanchas y yates que fueron destruidos por el huracán Otis.

El pasado martes seis de agosto, en conferencia de prensa la alcaldesa Abelina López Rodríguez, informó que, junto con la federación, recuperarían el proyecto de la primera playa incluyente para Acapulco, y consideró que en un mes empezarían los trabajos de limpieza para retirar todo el material que quedó destruido luego de Otis en playa Manzanillo.

Ante esto los trabajadores del astillero, indicaron que un mes es poco tiempo para reparar todas las embarcaciones que se encuentran en la zona de arena de playa Manzanillo, por lo que las autoridades, deberán de reconsiderar el tiempo para retirar todo lo que quedó destruido a consecuencia del huracán.

Lee también: Turistas no llegan a playa Manzanillo: Restauranteros

Marco Antonio Morales, uno de los trabajadores dedicado a la reparación de embarcaciones, manifestó que las autoridades deberían de considerar primero retirar los yates de lujo que aún se encuentran obstruyendo el uso de playa Honda.

“Nosotros aquí estamos trabajando, no tenemos otro lugar para llevar nuestras embarcaciones afectadas por el paso de Otis, tienen que darnos más tiempo para terminar las reparaciones, un mes es poco tiempo no terminamos ese tiempo, hay lanchas, yates y barcos pequeños que están siendo reparados y para moverlos sería muy complicado por el gasto económico que representaría para nosotros que no tenemos ingresos económicos desde hace nueve meses”, manifestó.

Embarcaciones dañadas a la espera de reparación en playa Manzanillo. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

El proyecto de la primera playa Incluyente para Acapulco, inicio en el 2020, y se consideró esta playa debido a sus dos mil 245.12 metros cuadrados y su tranquilidad en el agua, sin embargo, los trabajos para consolidar la obra que beneficiaría a personas con algún tipo de incapacidad, se estancó un año después debido a los problemas entre pescadores y propietarios de embarcaciones que se encontraban en el astillero.

Local Sólo un año estuvo en servicio el Parque Incluyente Golfito

Marco Antonio Morales, expresó que ellos también fueron un sector de la sociedad muy afectado por la intensidad del huracán, por lo que también requieren de la comprensión y el respaldo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que pretenden afectarlos con la recuperación de la playa incluyente.

Manifestó que no se están negando a la playa incluyente, sino a la forma en la que las autoridades pretenden iniciar nuevamente el proyecto cuando ellos se encuentran en proceso de reparación de sus embarcaciones devastadas por el huracán.

Dijo que son más de 100 las embarcaciones grandes, pequeñas y chicas, las que en estos momentos están siendo reparadas en el astillero de playa Manzanillo, además de otro número considerable que se encuentra en la zona del Paseo del Pescador que también están en reparación por los daños que sufrieron hace más de nueve meses.