Se inconforman con el censo vecinos de la Vicente Guerrero

Vecinos de la Unidad Habitacional “Vicente Guerrero 200” , ubicado en la zona Diamante de Acapulco, se inconformaron porque los brigadistas no contemplaron los daños de sus departamentos a pesar de que corren el riesgo de sufrir más afectaciones por otro sismo de gran magnitud.

Este domingo llegaron a esta unidad habitacional que fue afectado por el sismo del 7 de septiembre, donde se encuentran 38 edificios y más de 170 casitas , brigadistas del programa de Bienestar para realizar el censo.

Se armaron equipo de cuatro brigadistas y un representante de edificio lo llevó a la zona afectada para que censaran por departamento y también se debería entregar documentos oficiales.

Sin embargo, algunos brigadistas al ver el riesgo y las malas condiciones en que se encuentran los edificios, optaron por no ingresar y censaron afuera, donde los propietarios entregaron sus documentos.

En otro caso, los jóvenes censadores ingresaron a los departamentos, y solo tomaban fotografías de grietas que, prácticamente atravesaban parte del inmueble y si sólo eran fisuras por fuera del departamento, a pesar del riesgo, los propietarios no eran censados.

La señora Guadalupe, molesta porque no la quisieron censar, dijo que “esperan que la casa se esté cayendo” para que sean contemplados.

José, es otro vecino que no fue censado porque en su departamento había pocos muebles y eso mostraba que no vivía ahí.

Departamentos con cuarteaduras leves no fueron considerados. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Mientras que en el caso de Enrique, quien duerme en el albergue que se instaló en el jardín de niños de la unidad, dijo que debido a que muchos tiene vacío su departamento porque sacaron sus muebles para ir a vivir a otro lugar ante el miedo de que el edificio se derrumbe, n o los quisieron censar, a pesar de los daños que tienen en estructuras, ventanas y paredes.

“Abordé a una supervisora de los Servidores de la Nación y le comenté por qué están negando el censo a las personas que tienen vacíos su departamento; les dije que debido a las condiciones del edificio, están sacando sus cosas y están durmiendo en el albergue ”.

Otro problema que se presentó y no el cual fueron censados, es que si los documentos -como el caso del CURP- no están actualizados y si traen el nombre de Olga Sánchez Cordero, como secretaría de gobernación, no los aceptan.

Durante el censo hubo mucha inconformidad de los vecinos de esta Unidad habitacional, porque los brigadistas aplicaban criterios diferentes para censar y además no se contempló las cisternas o pilas que se ubican arriba de los edificios y abastecen de agua a los departamentos, lo cual los está poniendo el riesgo al estar todos colapsados.