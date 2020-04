Se han cancelado vuelos y llegadas de cruceros por contingencia de Covid-19: Ernesto Escalona

El secretario de turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona reveló que se han cancelado dos vuelos internacionales y tred nacionales, así como la llegada de dos cruceros por la pandemia de coronavirus.

Durante el mensaje difundido por el gobernador Héctor Astudillo Flores, el funcionario estatal detalló que los vuelos de Dallas y el de Houston dejaron de llegar al puerto de Acapulco y precisó que la empresa Interjet suspendió sus arribos Acapulco, mientras que las líneas Aeroméxico, Volaris, viva aerobus y Tar han disminuido las frecuencias de forma importante. Estado Aumenta a 17 el número de casos confirmados de Covid-19 en Guerrero: SSA

Por otro lado, dio a conocer que en el caso de Zihuatanejo se han cancelado 18 vuelos internacionales y dos vuelos nacionales. Asimismo todas las aerolíneas que quedan como Aeromar y Volaris han bajado la frecuencia a Zihuatanejo.

En el caso de los cruceros, dijo que se cancelaron dos que estaban programados, el seven seas que llegaba el 19 de marzo y el MS Europa que llegaba el 29 de marzo. Precisó que se tienen otros dos cruceros que no han cancelado porque tienen una fecha mucho más adelante, pero no dijo cuándo.

Indicó que el gobernador recibió una petición formal de una empresa naviera para que pudiera llegar a Acapulco el crucero Celebrity a desembarcar a pasajeros, pero dijo que con gran responsabilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores junto con sanidad internacional y la secretaría de salud estatal, tomaron la decisión de no permitir que este crucero arribe a Acapulco.

"El crucero Celebrity era el que estaba solicitando la llegada al puerto para desembarcar pero se habló con las autoridades competentes y ese crucero se determinó no arribe Acapulco", dijo.

Finalmente hizo un llamado a todo el sector turístico para ayudar y reunirse en la contingencia, y confió que vendrán tiempos en donde se volverán a llenar los destinos turísticos de Guerrero.