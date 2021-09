Se escasea el agua y aumentan precio en pipas hasta 50%

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, dijo que ante la escasez de agua, algunas hospederías y empresas “están llorando” porque no pueden encontrar pipas con agua y los piperos no se dan abasto para brindar el servicio en el municipio.

En entrevista, lamentó que esta situación en Acapulco ha generado que una pipa de agua incremente su costo hasta en un 50 por ciento y de 800 pesos que costaba ahora se compra en mil 600 hasta mil 800 pesos.

“No encuentras pipas, se la están peleando todo mundo para que te surtan de agua, no tiene la capacidad el sector pipero para abastecer a todo el puerto de Acapulco, hay colonias que tienen tres o cuatro meses sin agua y la necesitan también", refirió.

Comentó que sin agua, el sector empresarial y turístico, que genera recursos con sus impuestos se paraliza y “hay hoteles que están llorando por pipas y no les pueden surtir porque hay muchos hoteles y condominios, que requieren el servicio de una pipa con agua”.

La mayoría de los hoteles y negocios de Acapulco no tienen agua potable. | Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Dijo que el gobierno municipal, el cual la administración está a unas horas de concluir, argumenta que la falta de agua potable es porque le cortaron la luz o porque la lluvia y sismo dañaron tubería.

Saldívar Rodríguez, comentó que Acapulco es un destino internacional y no es posible que carezca de agua, sin embargo tienen confianza que el gobierno federal apoye a la gobernadora electa, Evelyn Salgado y a la alcaldesa Abelina López en resolver el problema del vital líquido.

Dijo que en los hoteles la ocupación no ha sido alta, pero si estuviera arriba del 50 por ciento, la mayoría de las hospederías habrían quedado.

“Como ha habido poco turismo no se ha visto afectado en ese sentido, pero no podemos estar atenidos de que dicen que si y a la mera hora no llega el agua”.

Reveló que la mayoría de los hoteles no tienen agua y por la pandemia se requiere más del vital líquido.